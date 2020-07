Mesto Nitra plánuje v sobotu otvoriť letné kúpalisko

Nitra 3. júla (TASR) – Nitrianska radnica plánuje počas víkendu otvoriť letné kúpalisko. Ak bude počasie priaznivé, prví návštevníci sa budú môcť okúpať po 10. hodine.



Otvorenie a prevádzkovanie kúpaliska bude tento rok prispôsobené usmerneniam hygienikov, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu. „Dlho sme nevedeli, za akých podmienok bude možné kúpalisko otvoriť. Podľa výkladu, ktorý máme, sa na kúpalisko nevzťahuje ani limit do 1000 ľudí, takže nebudeme pristupovať k obmedzeniu počtu návštevníkov, čoho sme sa obávali. Budeme dodržiavať všetky potrebné opatrenia ako je dezinfekcia, rozstupy ležadiel, stoličiek a podobne,“ uviedol viceprimátor Daniel Balko.



Mesto na tohtoročnú sezónu pripravovalo rozsiahlejšiu rekonštrukciu gastrozóny i oddychovej časti. Tieto práce však negatívne ovplyvnila pandémia. „COVID-19 nám na tri mesiace skomplikoval situáciu, takže sme sa rozhodli spraviť iba novú stánkovú časť so spevnenými plochami a prekrytiami. Nešli sme už do výstavby oddychovej zóny, ktorá mala byť celá piesková. Vzhľadom na opatrenia hygieny pri pieskoviskách, ktoré treba pravidelne kontrolovať a dezinfikovať, sme nechceli ísť do niečoho, čo by príliš zvyšovalo náklady. Preto sme tento rok do oddychovej zóny zámerne nešli,“ vysvetlil Balko.



Súčasťou novej gastrozóny budú tri stánky, ktoré by mali byť otvorené v prvej polovici júla, po vydaní potrebných potvrdení od hygienikov. Ich nájomcov vyberala komisia nie len podľa najvýhodnejšej finančnej ponuky, ale aj na základe jedinečnosti ponúkaného sortimentu, vlastnej výroby špecialít či regionálnosti ponuky.



V ponuke tak budú miestne ľudové špeciality ako sú halušky, drapáky a podobne. „Bude tam stánok, ktorý sa špecializuje len na domáce žemle, falafel, hamburgery, belgické hranolčeky a iné špeciality. Treťou novinkou, nie len na kúpalisku ale aj v celej Nitre, bude stánok, ktorý sa špecializuje na havajské jedlá, konkrétne na takzvané poké misky. Ide o ryžové jedlá s čerstvou zeleninou alebo mäsom. Všetci výhercovia súťaže na prevádzku stánkov navyše prisľúbili, že budú podávať aj jedlá bez obsahu lepku a laktózy,“ povedal Balko.



Ako pripomenul, dôležité sú aj investície, ktoré nie je vidieť. Ide hlavne o modernizáciu filtrácie a ďalšej technológie bazénov. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo splniť sľub, ktorý sme dali deťom a ich rodičom. Od tejto sezóny už bude v detskom bazéne vyhrievaná voda na 28 stupňov Celzia,“ dodal Balko.