Nitra podporí dotáciami aktivity v sociálnej oblasti

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Mesto aktuálne rozdeľovalo financie, ktoré zostali v rozpočte odboru sociálnych služieb.

Autor TASR
Nitra 23. septembra (TASR) - Mesto Nitra podporí dotáciami aktivity zamerané na sociálnu oblasť a podporu zdravia. Mestskí poslanci na tento účel vyčlenili sumu 7000 eur. Ako uviedla radnica, dotácie pôjdu na viacero oblastí.

„Prvou je prístupnosť v meste, do ktorej patria opatrenia zamerané na odstraňovanie bariér. Mesto podporí aj aktivity pre rodiny s deťmi i pre seniorov. Ďalšia pomoc sa týka integrácie Rómov, podpory verejného zdravia a prevencie sociálno-patologických javov,“ uviedol mestský úrad.

Mesto aktuálne rozdeľovalo financie, ktoré zostali v rozpočte odboru sociálnych služieb. „Žiadosť o dotácie podalo sedem subjektov. Finančný príspevok dostane päť z nich,“ doplnil magistrát.
