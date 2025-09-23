< sekcia Regióny
Nitra podporí dotáciami aktivity v sociálnej oblasti
Mesto aktuálne rozdeľovalo financie, ktoré zostali v rozpočte odboru sociálnych služieb.
Autor TASR
Nitra 23. septembra (TASR) - Mesto Nitra podporí dotáciami aktivity zamerané na sociálnu oblasť a podporu zdravia. Mestskí poslanci na tento účel vyčlenili sumu 7000 eur. Ako uviedla radnica, dotácie pôjdu na viacero oblastí.
„Prvou je prístupnosť v meste, do ktorej patria opatrenia zamerané na odstraňovanie bariér. Mesto podporí aj aktivity pre rodiny s deťmi i pre seniorov. Ďalšia pomoc sa týka integrácie Rómov, podpory verejného zdravia a prevencie sociálno-patologických javov,“ uviedol mestský úrad.
Mesto aktuálne rozdeľovalo financie, ktoré zostali v rozpočte odboru sociálnych služieb. „Žiadosť o dotácie podalo sedem subjektov. Finančný príspevok dostane päť z nich,“ doplnil magistrát.
„Prvou je prístupnosť v meste, do ktorej patria opatrenia zamerané na odstraňovanie bariér. Mesto podporí aj aktivity pre rodiny s deťmi i pre seniorov. Ďalšia pomoc sa týka integrácie Rómov, podpory verejného zdravia a prevencie sociálno-patologických javov,“ uviedol mestský úrad.
Mesto aktuálne rozdeľovalo financie, ktoré zostali v rozpočte odboru sociálnych služieb. „Žiadosť o dotácie podalo sedem subjektov. Finančný príspevok dostane päť z nich,“ doplnil magistrát.