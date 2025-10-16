< sekcia Regióny
Nitra podporí dotáciami strategické kultúrne projekty
Radnica zároveň pripomenula, že dotácie sú určené na takzvané strategické kultúrne podujatia.
Autor TASR
Nitra 16. októbra (TASR) - Mesto Nitra poskytne aj v roku 2026 dotácie určené na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu. Ako informoval magistrát, termín uzávierky prijímania žiadostí o podporu je 2. novembra.
Radnica zároveň pripomenula, že dotácie sú určené na takzvané strategické kultúrne podujatia. „Ide o aktivity, ktoré sú realizované na území mesta Nitra minimálne dva roky. Zároveň majú potenciál stať sa dôležitou súčasťou kultúrnej identity mesta, dotvárajú jeho kolorit a presahujú nielen miestny, ale aj regionálny či celoštátny rozmer,“ vysvetlil mestský úrad.
Účelom dotácií je podľa magistrátu spestrenie a rozšírenie žánrov podujatí v Nitre, vytvorenie podmienok na rozvoj kultúrneho života a zvýšenie atraktivity mesta pre návštevníkov a turistov. „Prioritami na rok 2026 sú aktivity s medzinárodným, najmä európskym presahom, ktoré prispievajú k rozvoju dlhodobých cezhraničných spoluprác a zdôrazňujú európske hodnoty demokracie, slobody a multikultúrnej tolerancie,“ pripomenula radnica.
K ďalším prioritám mesta patria tiež aktivity, ktoré pomáhajú pri rozvíjaní Cyrilo-metodskej cesty. Podporené budú aj rôzne interdisciplinárne a multižánrové projekty a aktivity zamerané na umenie vo verejnom priestore a oživenie pešej zóny v Nitre.
Radnica zároveň pripomenula, že dotácie sú určené na takzvané strategické kultúrne podujatia. „Ide o aktivity, ktoré sú realizované na území mesta Nitra minimálne dva roky. Zároveň majú potenciál stať sa dôležitou súčasťou kultúrnej identity mesta, dotvárajú jeho kolorit a presahujú nielen miestny, ale aj regionálny či celoštátny rozmer,“ vysvetlil mestský úrad.
Účelom dotácií je podľa magistrátu spestrenie a rozšírenie žánrov podujatí v Nitre, vytvorenie podmienok na rozvoj kultúrneho života a zvýšenie atraktivity mesta pre návštevníkov a turistov. „Prioritami na rok 2026 sú aktivity s medzinárodným, najmä európskym presahom, ktoré prispievajú k rozvoju dlhodobých cezhraničných spoluprác a zdôrazňujú európske hodnoty demokracie, slobody a multikultúrnej tolerancie,“ pripomenula radnica.
K ďalším prioritám mesta patria tiež aktivity, ktoré pomáhajú pri rozvíjaní Cyrilo-metodskej cesty. Podporené budú aj rôzne interdisciplinárne a multižánrové projekty a aktivity zamerané na umenie vo verejnom priestore a oživenie pešej zóny v Nitre.