Nitra podporí hokejový klub, vyčlenila preň takmer 150.000 eur

Nitra 15. marca (TASR) – HK Nitra podporí mesto sumou 147.000 eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom marcovom rokovaní.



Podľa primátora Mareka Hattasa je hokej v Nitre vrcholovým športom číslo jeden a preto má pri financovaní prednostné miesto. Ako pripomenul viceprimátor Daniel Balko, do hokeja bude smerovať aj ďalšia podpora. „Mesto Nitra tento rok prostredníctvom priamych aj nepriamych príspevkov podporí hokejový klub sumou viac ako 440.000 eur,“ uviedol.



Primátor zdôraznil, že hokej je medzi profesionálnymi športmi v Nitre na prvom mieste a tak k nemu treba aj pristupovať. „Chcem však zdôrazniť, že samotná vrcholová športová činnosť je jedna vec. Rovnako dôležitá je aj výchova mládeže, zodpovedný prístup klubu k dianiu v meste a jeho prínos do miestnych komunít. Klub chceme ešte výraznejšie zapojiť do života mesta aj mimo jeho športovej činnosti,“ skonštatoval Hattas.



Suma, ktorou mesto klubu prispeje, bude rozdelená na športovú činnosť HK Nitra vo výške 7000 eur. Ďalších 140.000 eur je určených na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením chodu zimného štadióna a vedľajšej ľadovej plochy. Pridelené peniaze bude mesto vyplácať postupne, v dvanástich mesačných splátkach.



Podľa Balka je pridelenie dotácie dobrou správou pre nitriansky hokej. "Energie a prevádzku štadiónov vo všetkých mestách, v ktorých sa hrá vyššia hokejová súťaž, zabezpečuje samospráva. Som veľmi rád, že sa nám po intenzívnych rokovaniach podarilo nastaviť model financovania HK Nitra, ktorý je transparentný, jasný a zrozumiteľný každému. Jeho základom je pomoc pri financovaní samotného chodu zimného štadióna a vedľajšej ľadovej plochy. Okrem toho sme schválili aj 30.000 eur na podporu hokejovej mládeže," vysvetlil viceprimátor.