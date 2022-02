Nitra pokračuje v revitalizácii historickej tržnice

Nitra 16. februára (TASR) – Historický objekt nitrianskej tržnice prechádza postupnou revitalizáciou. Pred časom bol dokončený jej architektonicko-historický výskum, začala sa rekonštrukcia historických okien a pripravuje sa projekt na rozšírenie jej funkcií.



Podľa radnice má plánovaná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky vyzdvihnúť jej historickú hodnotu, rozšíriť tržnicu aj o kultúrnu, spoločenskú a komunitnú funkciu a doplniť gastrozónu i sedenie na nádvorí. „Okrem architektonicko-historického výskumu už bola vypracovaná správa k revitalizácii. Urobili sme SWOT analýzu, zmapovali potreby, vyhodnotili pomer typov prevádzok, zadefinovali víziu a strategické ciele. To všetko ukázalo jasné smerovanie obnovy tržnice,“ uviedol magistrát.



Rekonštrukcia objektu sa začala obnovou jej historických okien, ktorých je na tržnici celkovo 175. „Cez rôzne dotácie sa nám poradilo vymeniť 14 z nich a na ďalších pracujeme. Pre predstavu, remeselno-umelecká výroba jedného okna vyjde na približne 3000 eur, výroba repliky stojí viac ako 2000 eur,“ informoval mestský úrad. Podľa radnice sa momentálne pripravujú projektové dokumentácie na odvlhčenie tržnice a na rekonštrukciu gastrozóny, ktorá vznikne v krídle od Štúrovej ulice.



Postupne majú vznikať ďalšie projekty, ktorými sa bude revitalizácia a modernizácia tržnice riadiť. „Aktuálne hľadáme projektanta, ktorý zhotoví dokumentáciu k obchodnému centru. To by malo byť využívané aj na trhy, burzy, výstavy a kultúrne podujatia. Aktívne pracujeme na odstránení vizuálneho smogu, o ktorý na mestskej tržnici nie je núdza. Nevkusné prístrešky a reklamné pútače pripnuté k národnej kultúrnej pamiatke sa postupne demontujú. Vznikne jasný manuál, ktorý zjednotí vizuálnu stránku tržnice,“ vysvetlil magistrát.



Budova nitrianskej tržnice pôvodne slúžila ako kasárne. Postavená bola koncom 19. storočia pre 60. prápor domobrany. Objekt kasární v Nitre sa neskôr stal typových vzorom stavieb po celom Uhorsku.