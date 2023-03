Nitra 21. marca (TASR) - Mesto Nitra posiela futbalový klub FC Nitra do konkurzu. Ako informovala radnica, dôvodom sú dlhy, ktoré má klub voči samospráve i ďalším subjektom.



"Mesto Nitra a jeho dcérska spoločnosť Nitrianska investičná, s. r. o., podali na Okresnom súde v Nitre návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť dlžníka," uviedol hovorca radnice Tomáš Holúbek.



Futbalový klub dlhuje Nitrianskej investičnej a mestu viac ako 288.000 eur. "Verejne dostupné zdroje hovoria o ďalších záväzkoch. Finančnej správe SR dlží FC Nitra, a. s., 109.541,84 eura, Sociálnej poisťovni 17.567,10 eura a dlh má aj voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Proti FC Nitra je aktuálne vedených štrnásť rôznych exekučných konaní, vrátane exekúcie na návrh mesta," povedal Holúbek.



Zároveň doplnil, že z verejne dostupnej účtovnej závierky klubu zostavenej k 31. 12. 2021 tiež vyplýva, že FC Nitra má záporné vlastné imanie vo výške mínus 990.493 eur, eviduje záporný výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške mínus 2.500.293 eur, má záväzky vo výške 1.530.357 eur a jeho majetok dosahuje výšku iba 569.470 eur. "Okrem uvedeného je všeobecne známe, že FC Nitra, má viacero záväzkov voči svojim bývalým hráčom a funkcionárom. V zákone sa uvádza, že právnická osoba je platobne neschopná, ak nezaplatí 90 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Je očividné, že toto je aj prípad FC Nitra," konštatuje sa v stanovisku mesta Nitra.



To upozornilo, že FC Nitra má celý rad ďalších dlhov, s ktorých úhradou je viac ako 90 dní po lehote splatnosti, a ktoré sú predmetom exekúcií. "Pretože účtovná závierka klubu deklaruje záporné vlastné imanie, je vzhľadom na uvedené možno predpokladať platobnú neschopnosť futbalového klubu FC Nitra. Viacerým pohľadávkam voči mestu Nitra čoskoro uplynie štvorročná lehota, čo by znamenalo ich premlčanie. Keďže mesto Nitra sa mieni správať ako dobrý hospodár a nechce dopustiť prepadnutie finančných prostriedkov, podalo z vyššie uvedených dôvodov spolu s Nitrianskou investičnou návrh na vyhlásenie konkurzu na FC Nitra," uvádza sa v stanovisku mesta.



Predseda predstavenstva FC Nitra, a. s., Milan Lenčéš rozhodnutie mesta komentovať nechcel, ako však pre TASR uviedol, o situácii v klube chce hovoriť na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať vo štvrtok 23. marca.