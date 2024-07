Nitra pripravuje projekt zameraný na porozumenie rôznych komunít

Nitra 15. júla (TASR) - Mesto Nitra pripravuje aktivity zamerané na predchádzanie diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a intolerancie. Na projekt s názvom Poznanie a zážitky spájajú chce získať financie z výzvy Ministerstva spravodlivosti SR.



Ako informoval mestský úrad, maximálna výška celkových výdavkov na projekt je 50.000 eur so spolufinancovaním mesta v hodnote 2500 eur. "Projekt bude zameraný na témy ako porozumenie rôznych kultúr, národnostných, etnických či iných menšín a zraniteľných skupín vrátane mládeže. Plánujeme aj zážitkové aktivity, pri ktorých si verejnosť môže vyskúšať vybrané situácie zo života menšín, ohrozených a rizikových skupín," vysvetlila radnica.



Projekt bude realizovaný online formou i prostredníctvom aktivít pre verejnosť. "Pôjde o aktívnu komunikáciu cez sociálne siete, tvorbu videí, realizáciu workshopov, prednášok a zážitkových aktivít," uviedol magistrát. Ako doplnil, projekt počíta aj so zberom dát a tvorbou koncepcie. "Mestu to v budúcnosti pomôže lepšie spoznať jednotlivé cieľové skupiny a adresnejšie reagovať na potreby menšín, rizikových a ohrozených skupín," pripomenula radnica.