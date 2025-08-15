Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitra pripravuje revitalizáciu fontány pred okresným úradom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Projekt počíta s osadením nového mobiliáru v okolí fontány.

Autor TASR
Nitra 15. augusta (TASR) - Mesto Nitra pripravuje rekonštrukciu fontány pred budovou okresného úradu. Ako sa uvádza vo výzve na predkladanie ponúk vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 294.275,54 eura.

Cieľom revitalizácie je sfunkčnenie fontány a úprava jej okolia. „Bude potrebná výmena technológie, elektroinštalácie a doplnenie osvetlenia. Fontána si zachová svoj proporčný a architektonický vzhľad, potrebné je zrenovovať materiálnu skladbu a vyriešiť jej okolie,“ konštatuje sa v zadaní zákazky.

Projekt počíta s osadením nového mobiliáru v okolí fontány. Pribudnú tu lavičky i odpadkové koše. „Pôvodné spevnené plochy sa nahradia polopriepustnými materiálmi. Ostatné nespevnené priestory sa terénne upravia a následne na nich vznikne komponovaný záhon,“ doplnil mestský úrad.
