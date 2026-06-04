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Nitra pripravuje revitalizáciu piatich detských ihrísk
Revitalizáciou má prejsť celkovo päť ihrísk na Wilsonovom nábreží a uliciach Kultúrna, Hlboká, Ovocinárska a Ulička.
Autor TASR
Nitra 4. júna (TASR) - Mesto Nitra pripravuje revitalizáciu a modernizáciu piatich detských ihrísk. Radnica už spustila verejné obstarávanie na dodávateľa. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), predpokladaná hodnota zákazky je 215.853,67 eura.
Revitalizáciou má prejsť celkovo päť ihrísk na Wilsonovom nábreží a uliciach Kultúrna, Hlboká, Ovocinárska a Ulička. Súčasťou modernizácie detských ihrísk bude osadenie rôznych druhov nových herných zostáv. Ich súčasťou majú byť šmýkačky, prvky na lezenie, kolotoč, hojdačky, interaktívne a edukačné prvky i preklápacie hojdačky.
Revitalizáciou má prejsť celkovo päť ihrísk na Wilsonovom nábreží a uliciach Kultúrna, Hlboká, Ovocinárska a Ulička. Súčasťou modernizácie detských ihrísk bude osadenie rôznych druhov nových herných zostáv. Ich súčasťou majú byť šmýkačky, prvky na lezenie, kolotoč, hojdačky, interaktívne a edukačné prvky i preklápacie hojdačky.