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Nitra rozšíri kapacitu DSS Socia, pre klientov postaví novú budovu
Magistrát už ukončil verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.
Autor TASR
Nitra 17. novembra (TASR) - Mesto Nitra rozšíri kapacity Domova sociálnych služieb (DSS) Socia na sídlisku Chrenová. Radnica pripravuje výstavbu novej budovy, ktorá DSS umožní starostlivosť o väčší počet klientov.
Magistrát už ukončil verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Ako sa uvádza v zmluve s úspešným uchádzačom, výstavba nového objektu bude stáť 792.230,79 eura s DPH. Mesto bude väčšinu nákladov hradiť z európskych fondov prostredníctvom Programu Slovensko.
Nový objekt je navrhovaný tak, aby svojou veľkosťou, dispozičným riešením a miestnosťami vytvoril zázemie pre 12 klientov s ťažkým zdravotným postihnutím. Sociálne služby im budú poskytované ambulantnou formou.
Projekt počíta s výstavbou jednopodlažnej budovy bez podpivničenia. Súčasťou stavebných prác budú aj spevnené plochy a chodníky, pergola, oplotenie i sadové a terénne úpravy. Objekt zároveň vytvorí hospodárske, technické a skladové zázemie pre zamestnancov DSS.
Magistrát už ukončil verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Ako sa uvádza v zmluve s úspešným uchádzačom, výstavba nového objektu bude stáť 792.230,79 eura s DPH. Mesto bude väčšinu nákladov hradiť z európskych fondov prostredníctvom Programu Slovensko.
Nový objekt je navrhovaný tak, aby svojou veľkosťou, dispozičným riešením a miestnosťami vytvoril zázemie pre 12 klientov s ťažkým zdravotným postihnutím. Sociálne služby im budú poskytované ambulantnou formou.
Projekt počíta s výstavbou jednopodlažnej budovy bez podpivničenia. Súčasťou stavebných prác budú aj spevnené plochy a chodníky, pergola, oplotenie i sadové a terénne úpravy. Objekt zároveň vytvorí hospodárske, technické a skladové zázemie pre zamestnancov DSS.