Nitra rozváža do domácností stovky smetných nádob na triedený odpad

Nitra 11. novembra (TASR) – Nitra sa usiluje zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu. V týchto dňoch preto pokračuje s rozvozom 120-litrových žltých nádob určených na triedený odpad.



Nádoby sú určené do domácností, v ktorých bol zavedený vrecový systém zberu. „V pondelok sme začali s rozvozom 656 nádob do mestskej časti Janíkovce. Pokračovať budeme na Čermáni, kde umiestnime 940 nádob,“ informoval magistrát.



Ako doplnil, vývoz nádob bude rovnaký ako kalendár zvozu vriec s odpadom. „Začiatkom budúceho roka plánujeme doplniť vyše 3100 nádob na Zobor a do Starého mesta. Tým budú mať nádoby k dispozícii všetky domácnosti v Nitre,“ uviedol mestský úrad.