Nitra sa pripojí k iniciatíve za sviatky bez petárd

Nitra 11. decembra (TASR) – Mesto Nitra sa tento rok pripojí k iniciatíve za pokojné sviatky bez petárd. Radnica už zrušila ohňostroj, ktorým sa po iné roky otváralo vianočné mestečko a ruší aj tradičný silvestrovský ohňostroj.



Nitra sa tak podľa primátora Mareka Hattasa pripája k mestám, v ktorých sa vítal Nový rok bez petárd už vlani. „Bolo to mesto Trenčín a Žilina a teraz to bude aj Nitra. Chceme sa správať k prírode zodpovedne a veríme, že sviatky dokážeme stráviť oveľa pokojnejšie. Preto vyzývam obyvateľov Nitry, aby si na oslavu Nového roka na námestie priniesli prskavku. Myslím, že stovky zapálených prskaviek vyvolajú oveľa krajší efekt, ako keď to vyzerá ako na vojne a ľudia sa musia často obávať o svoju vlastnú bezpečnosť,“ skonštatoval primátor.



K iniciatíve mesta sa pripojili viaceré organizácie, ktoré sa venujú ochrane prírody. Podľa slov Patrika Együda z Nitrianskeho horského spolku je dôležité zachovať v prírode pokoj a ticho, zvlášť, keď bezprostredne s obytnými časťami mesta susedí Chránená krajinná oblasť Ponitrie. „Na Silvestra je príroda vystavená veľkému hluku a svetlu z petárd, takže sa k tejto myšlienke pripájame. Treba spomenúť, že z ohňostrojov býva aj veľké množstvo odpadu, ktorý potom s našimi dobrovoľníkmi musíme upratovať,“ pripomenul Együd.



Silvestrovské ohňostroje bývajú podľa ochranárov mimoriadne stresujúce pre voľne žijúce zvieratá i domácich miláčikov. Negatívny vplyv majú predovšetkým na vtáky. „Iba niekoľko čísel, ktoré sú známe zo zahraničia. Napríklad na Bodamskom jazere zaznamenali medzi 31. decembrom a 1. januárom mínus 55 percent vtákov na Ženevskom jazere mínus 40 percent vtákov. V Holandsku, kde sú silvestrovské oslavy obrovské, dochádzalo k takému masívnemu odletu vtákov, že ich kŕdle boli zachytené na leteckých radaroch,“ vysvetlil Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.



Ako zdôraznil, v mestách okrem toho dochádza cez zimu k paradoxu, keď ľudia už od novembra prikrmujú vtákov, čím ich prilákajú do miest. Na Silvestra ich potom vystavia extrémnemu stresu, pre ktorý masívne odlietajú. „Dostávajú sa do zvláštneho našuchoreného stavu, pri ktorom u nich dochádza k veľkým energetickým stratám. Vtáky sú často dezorientované, vyplašené a neraz dochádza aj k ich úhynu. Všetku snahu o ochranu a prikrmovanie vtákov počas zimy zničí niekoľkominútová zábava,“ zdôraznil Slobodník.



Rovnaký názor má aj Anton Kušš zo združenia Stráž prírody Ponitrie. „Zapojili sme sa do tejto iniciatívy, pretože súhlasíme s tým, že používanie zábavnej pyrotechniky naozaj ruší pokoj živočíchov, ktoré žijú v našom okolí. Sme si vedomí toho, že u časti ľudí to vyvolá nevôľu, ale verím, že keď predložíme argumenty, tak to pochopia,“ uviedol Kušš. Richard Ulianko z Ekologickej servisnej organizácie pripomenul aj ďalší aspekt ohňostrojov. „Ono je to veľmi pekné, svieti to, je to farebné, ale pri výbuchoch dochádza k chemickým reakciám, pri ktorých vznikajú soli, sú tam rôzne ťažké kovy, ktoré ako odpad po explózii klesajú k zemi. Ľudia, ktorí sa na ohňostroj pozerajú, ich potom vdychujú, dostávajú sa aj do vody a do pôdy,“ dodal Ulianko.