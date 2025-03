Nitra spustila interaktívnu turistickú kampaň v nitrianskom nárečí

Nitra 27. marca (TASR) - Mesto Nitra spustilo kampaň, ktorá má jeho obyvateľom priblížiť menej známe lokality v rôznych mestských častiach. Ako informovala radnica, projekt interaktívnych prechádzok vytvorili študenti Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.



Kampaň využíva nitrianske nárečie, čomu zodpovedá aj názov Žbrýlaj Nitrou namiesto spisovného Prechádzaj sa Nitrou. Interaktívny projekt umožní objaviť sedem lokalít s nevšednými výhľadmi, so zaujímavou históriou a s možnosťou aktívneho oddychu v prírode. „Chceme upriamiť pozornosť na miesta, ktoré sú fascinujúce, no menej známe. Spôsob, akým sa to rozhodli študenti urobiť, je hravý, interaktívny a spája v sebe prírodu, rekreáciu a dobrodružstvo,“ uviedlo Turistické informačné centrum (TIC).



Kampaň vychádza z myšlienky geocachingu, pri ktorom účastníci používajú GPS a mobilné telefóny na hľadanie takzvaných „kešiek“, ukrytých na rôznych miestach. „Každá zo siedmich lokalít v Nitre a jej mestských častiach ukrýva malú krabičku so zápisníkom a s perom, do ktorej sa turisti zapíšu na dôkaz ich putovania. Na lepšiu orientáciu sme každej lokalite priradili jedinečný názov v nitrianskom nárečí a tematickú básničku,“ vysvetlilo TIC.



To už zverejnilo aj názvy jednotlivých miest, ktoré je možné v Nitre objavovať. Sú uvádzané v nitrianskom nárečí aj s prekladom do spisovnej slovenčiny. Turisti môžu vyhľadať Hyngalku, čiže hojdačku, nad starým kameňolomom. Trasa s názvom Ohloždina na pití, teda Úroda na pitie, ich zavedie doprostred vinohradov nad Dražovcami, cesta Kalvária zezadu zasa turistov privedie na nitriansku Kalváriu menej známou cestou.



Záujemcovia sa môžu vydať aj Friško za mesto, teda Rýchlo za mesto, cez otvorené polia medzi Plynárenskou a Zlatomoraveckou cestou. Zastávka s názvom Merkuj Turkov!, spisovne Pozor na Turkov, ponúka historickú lokalitu so zachovanou strážnou vežou zo 16. storočia na Borine. "Turisti sa môžu vydať aj na trasu Čongálama ke krížom, čiže Nohami ku krížom, ktorá vedie cez polia a končí sa pri Miléniovom kríži. Tichý a menej známy les nájdu na zastávke Dvorčany na paprči, teda Dvorčany na dlani.