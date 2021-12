Mesto Nitra umožní podnikateľom prevádzkovať terasy po celý rok

Nitra 17. decembra (TASR) – Mesto Nitra sa rozhodlo zjednodušiť majiteľom gastroprevádzok prenájom vonkajších terás. Tie budú môcť podnikatelia navyše využívať nielen v letnom období, ale počas celého roka. Zmeny už odsúhlasilo aj mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom rokovaní (16. 12.).



Podnikatelia už dlhšie žiadali radnicu o celoročné využívanie pozemkov pod terasami. Záujem o využívanie vonkajších priestorov pred prevádzkami zvýšila aj pandémia a nútené zatváranie reštaurácií. „Snažili sme sa majiteľom týchto prevádzok čo najviac pomôcť. Preto im mesto umožní využívať priestory terás po celý rok a pri splnení jednoduchých podmienok aj bez zbytočných finančných nákladov,“ uviedol viceprimátor Daniel Balko.



Majitelia prevádzok v centre mesta si budú môcť vybrať, či za zabratie verejného priestranstva počas roka riadne zaplatia alebo namiesto toho na pešej zóne zorganizujú kultúrne podujatie. „A to v spolupráci s odborom kultúry mestského úradu v dobe od 1. januára do 31. decembra. Hodnota kultúrnej akcie odsúhlasenej odborom kultúry bude následne započítaná voči nájomnému,“ informovala radnica.



Podľa Balka je cieľom tohto opatrenia oživenie pešej zóny. „Chceme, aby to bol motivačný nástroj a podnikatelia chceli organizovať kultúrne podujatia. Je logické, že ak má niekto zaplatiť sumu za prenájom plochy alebo ju môže minúť na podujatie, ktoré mu priláka viacej zákazníkov, tak sa radšej rozhodne pre tú druhú alternatívu. Bol by som za to, že ak sa nám to osvedčí, tak by sa tieto pravidlá mohli využívať v celom meste, nielen na pešej zóne,“ skonštatoval.



Viacerí mestskí poslanci pri schvaľovaní nových podmienok pre využívanie terás žiadali, aby mesto malo dosah aj na ich architektonický vzhľad. „Pretože to, čo máme teraz na pešej zóne, to je výkvet všelijakej tvorivosti. Je to predsa centrum mesta a nie je správne, že vzhľad terás nie je dostatočne kontrolovaný,“ skonštatoval poslanec Ján Vančo. Podľa Balka nové pravidlá riešia aj tento problém. „Doteraz sme nemali páky na to, aby sme mohli zasiahnuť do toho, ak si majiteľ spravil terasu po svojom. Teraz sú presne stanovené jeho povinnosti. Je medzi nimi napríklad aj okamžité odstránenie nevhodných prvkov, zaplatenie poplatku, ak si ich neodstráni, a podobne,“ dodal viceprimátor.