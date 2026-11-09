< sekcia Regióny
Nitra upozorňuje občanov na podvodné maily
Na podvodné správy upozornili radnicu samotní obyvatelia.
Autor TASR
Nitra 9. novembra (TASR) - Mesto Nitra upozorňuje na podvodné maily vydávajúce sa za správu od samosprávy. Maily dostali viacerí obyvatelia v uplynulých dňoch. Ich obsahom sú údajné nedoplatky za komunálne služby a výzvy na ich úhradu, upozornil hovorca mesta Tomáš Holúbek.
Na podvodné správy upozornili radnicu samotní obyvatelia. „Tieto e-maily nie sú oficiálnou komunikáciou mesta. Rozoznať sa dajú aj tak, že často obsahujú rôzne formálne či gramatické chyby. Ich cieľom je vylákanie finančných prostriedkov alebo získanie citlivých osobných či platobných údajov,“ skonštatoval Holúbek.
Mesto Nitra ako správca dane komunikuje s občanmi pri doručovaní rozhodnutí, výziev a predvolaní prostredníctvom oficiálneho doručovateľa poštových služieb, Slovenskou poštou alebo prostredníctvom elektronických schránok na portáli slovensko.sk.
V prípade bežnej e-mailovej komunikácie využíva mesto výhradne svoje oficiálne e-mailové schránky, ktorých adresy si občania môžu overiť na webovom sídle mesta Nitra. V prípade pochybností si je potrebné pravosť správy overiť priamo na Mestskom úrade v Nitre prostredníctvom oficiálnych kontaktných údajov zverejnených na webovej stránke mesta, upozornil Holúbek.
Na podvodné správy upozornili radnicu samotní obyvatelia. „Tieto e-maily nie sú oficiálnou komunikáciou mesta. Rozoznať sa dajú aj tak, že často obsahujú rôzne formálne či gramatické chyby. Ich cieľom je vylákanie finančných prostriedkov alebo získanie citlivých osobných či platobných údajov,“ skonštatoval Holúbek.
Mesto Nitra ako správca dane komunikuje s občanmi pri doručovaní rozhodnutí, výziev a predvolaní prostredníctvom oficiálneho doručovateľa poštových služieb, Slovenskou poštou alebo prostredníctvom elektronických schránok na portáli slovensko.sk.
V prípade bežnej e-mailovej komunikácie využíva mesto výhradne svoje oficiálne e-mailové schránky, ktorých adresy si občania môžu overiť na webovom sídle mesta Nitra. V prípade pochybností si je potrebné pravosť správy overiť priamo na Mestskom úrade v Nitre prostredníctvom oficiálnych kontaktných údajov zverejnených na webovej stránke mesta, upozornil Holúbek.