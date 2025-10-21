< sekcia Regióny
Nitra v roku 2026 podporí dotáciami ochranu kultúrnych pamiatok
Dotácie sú určené na výskum, zachovanie, obnovu a reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok.
Autor TASR
Nitra 21. októbra (TASR) – Mesto Nitra poskytne v roku 2026 dotácie určené na zachovanie a využívanie kultúrnych pamiatok a pamätihodností. Radnica už zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí, ktoré je potrebné podať najneskôr do 2. novembra.
Ako informoval mestský úrad, oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré pôsobia na území Nitry. „Dotácie sú určené na výskum, zachovanie, obnovu a reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok. Využiť sa môžu aj na činnosti, ktoré súvisia s ich využívaním a prezentáciou,“ uviedol magistrát.
Mesto chce v roku 2026 podporiť dotáciami predovšetkým projekty, ktoré sa zameriavajú na ochranu kultúrnych pamiatok na exponovaných miestach alebo vo významnom centre cestovného ruchu. „Prioritou je aj ochrana pamiatok v kritickom stave, revitalizácia sakrálnych objektov a využívanie tradičných stavebných technológií, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác,“ doplnil mestský úrad.
