Nitra v roku 2026 podporí dotáciami ochranu kultúrnych pamiatok

Nitriansky hrad. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Dotácie sú určené na výskum, zachovanie, obnovu a reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok.

Autor TASR
Nitra 21. októbra (TASR) – Mesto Nitra poskytne v roku 2026 dotácie určené na zachovanie a využívanie kultúrnych pamiatok a pamätihodností. Radnica už zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí, ktoré je potrebné podať najneskôr do 2. novembra.

Ako informoval mestský úrad, oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré pôsobia na území Nitry. „Dotácie sú určené na výskum, zachovanie, obnovu a reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok. Využiť sa môžu aj na činnosti, ktoré súvisia s ich využívaním a prezentáciou,“ uviedol magistrát.

Mesto chce v roku 2026 podporiť dotáciami predovšetkým projekty, ktoré sa zameriavajú na ochranu kultúrnych pamiatok na exponovaných miestach alebo vo významnom centre cestovného ruchu. „Prioritou je aj ochrana pamiatok v kritickom stave, revitalizácia sakrálnych objektov a využívanie tradičných stavebných technológií, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác,“ doplnil mestský úrad.
