Nitra vlani hospodárila s celkovým prebytkom vyše 9 miliónov eur

Nitra 12. mája (TASR) - Mesto Nitra hospodárilo v roku 2024 s rozpočtom 141.542.739,58 eura. V bežnom rozpočte dosiahlo prebytok vo výške 6.988.893,65 eura, v kapitálovom rozpočte dosiahlo prebytok 9.487.292,40 eura. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta Nitry za rok 2024 predloženého na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.



Strata z finančných operácií predstavuje 7.422.583,14 eura. Vyrovnaná je z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu. Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2024 po zohľadnení finančných operácií predstavuje 9.053.602,91 eura.



Rozpočet mesta Nitra na rok 2024 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový a kapitálový ako prebytkový. Mestské zastupiteľstvo ho schválilo 14. decembra 2023, v roku 2024 bol zmenený 599 úpravami.



Celkové príjmy mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií dosiahli vlani 138.682.816,99 eura, celkové výdavky dosiahli 129.629.214,08 eura. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu bol prebytok 16.476.186,05 eura.



Nevyčerpané účelové finančné prostriedky v rozpočtovom roku 2024 dosiahli 2.998.673,12 eura. Prebytok rozpočtu mesta v sume 16.476.186,05 eura sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie.



Prebytok vo výške 13.477.512,93 eura navrhuje radnica použiť na vyrovnanie zostatku finančných operácií v sume 7.422.583,14 eura a na tvorbu peňažných fondov v objeme 6.054.929,79 eura. Do rezervného fondu by malo smerovať 5.492.861,21 eura a do fondu mobility 562.068,58 eura.