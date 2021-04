Mesto Nitra vlani hospodárilo s prebytkom vyše šesť miliónov eur

Nitra 22. apríla (TASR) – Mesto Nitra hospodárilo v roku 2020 s prebytkom viac ako osem miliónov eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý vo štvrtok na svojom zasadnutí schvaľovali mestskí poslanci.



Ako upozornila hlavná kontrolórka mesta Darina Keselyová, v prebytku hospodárenia sú však započítané aj nevyčerpané účelové financie z minulých rokov v hodnote viac ako 1,5 milióna eur. "Rozdiel medzi celkovým výsledkom hospodárenia a týmito nevyčerpanými prostriedkami je vo výške 6.661.773,61 eura," zdôraznila Keselyová. Mesto Nitra teda podľa jej slov skončilo hospodárenie za rok 2020 s prebytkom vyše 6,6 milióna eur.



Niektorí mestskí poslanci však výsledky hospodárenia mesta v minulom roku kritizovali. Viacerí skonštatovali, že viac ako 6,6-miliónový prebytok nie je reálny, pretože peniaze z neho sú takmer už všetky prerozdelené. "Operuje sa s magickým miliónovým číslom a nezainteresovaný občan tomu môže aj uveriť. Keď sme však postupne na mestskej rade odpočítali všetky presuny, ktoré sa robili, všetky účelové prostriedky a tak ďalej, tak nám vyšlo, že z prebytku vieme reálne na nové investičné akcie rozdeliť pre všetky mestské časti nejakých 400.000 eur," skonštatoval mestský poslanec Ján Vančo.



Poslankyňa Marta Rácová si myslí, že za vysokým prebytkom je predovšetkým veľký počet plánovaných, no nezrealizovaných investičných akcií. Rovnaký názor má aj poslanec Štefan Štefek. "Gro prebytku tvoria odložené akcie. Dopyt obyvateľov po investíciách v meste je obrovský a doteraz nie je po nás vidieť nič. Robenie štúdií nestačí," skonštatoval.



Primátor Marek Hattas pripomenul, že radnica musela reagovať aj na dosahy pandémie ochorenia COVID-19. "Preto sa minulý rok na celom úrade šetrilo. Veľa akcií sme nechali zamraziť, pretože sme nevedeli, ako sa bude vyvíjať situácia a ako sa bude vyvíjať rozpočet. Snažili sme sa postupovať maximálne zodpovedne," skonštatoval.



Aj napriek zložitej situácii sa však podľa primátora podarilo v meste pokračovať v realizácii viacerých náročných projektov. "Pokiaľ ide o veľké investičné akcie, myslím si, že toho máme viac ako dosť. Máme za sebou niekoľko miliónových projektov, máme dve nové materské školy. Dokončuje sa cyklistická lávka, dokončujú sa cyklotrasy. Veľa sa toho pripravuje. Je to veľký progres pre naše mesto, a to aj napriek tomu, aká situácia tu bola. V januári nám tu zomierali naši obyvatelia a my sme sa museli postarať o riešenie pandémie, testovanie a o to, aby sme situáciu zlepšili. A to sa nám aj podarilo," dodal primátor.