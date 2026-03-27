Nitra vyčlenila na podporu športu dotácie v hodnote 517.000 eur
Suma vo výške 230.000 eur pôjde na podporu strategických športov. Sem patrí napríklad hokej, basketbal či atletika.
Autor TASR
Nitra 27. marca (TASR) - Mesto Nitra podporí športové kluby a športové podujatia dotáciami v celkovej hodnote 517.000 eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom marcovom rokovaní. Ako sa uvádza v schválenom materiáli, finančná podpora bude smerovať do troch cieľových oblastí. Prvou sú takzvané strategické športy, ďalšou ostatné športy a treťou športové podujatia.
Suma vo výške 230.000 eur pôjde na podporu strategických športov. Sem patrí napríklad hokej, basketbal či atletika. Pre cieľovú oblasť ostatné športy je vyčlenená suma 260.000 eur. Patrí sem napríklad futbal, korfbal či hokejbal, stolný tenis či plávanie. „Ďalších 27.000 eur je určených na podporu športových podujatí,“ informoval mestský úrad.
Zvyšná suma v hodnote 20.000 má byť rozdelená na dve položky. „Na podporu zdravotne znevýhodnených športovcov je vyčlenených 5000 eur. Ďalších 15.000 eur je určených na pridelenia mimoriadnych dotácií,“ doplnil mestský úrad.
