Nitra začala s postupným uvoľňovaním opatrení proti koronavírusu

Nitra 6. mája (TASR) – Mestský úrad v Nitre začína uvoľňovať opatrenia, ktoré zaviedol proti šíreniu nového koronavírusu. Ako informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek, radnicu budú postupne sprístupňovať verejnosti.



K prvému uvoľneniu opatrení príde v pondelok 11. mája, keď bude opäť otvorená pokladnica. „Vstup do nej bude cez bočný vchod. Otvorená bude každý pracovný deň, zatiaľ v obmedzených otváracích hodinách od 8:00 do 12:00,“ uviedol Holúbek



Vstup do pokladnice bude podmienený dodržaním prísnych bezpečnostných opatrení. Vyžadujú sa rozstupy dva metre, nosenie rúšok, použitie dezinfekcie na ruky, prípadne jednorazových rukavíc. „Mesto v priebehu najbližších dní sprístupní aj klientske centrum. O termíne otvorenia a podmienkach vstupu doň budeme informovať,“ dodal Holúbek.