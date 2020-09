Nitra začala s rekonštrukciou strechy tenisovej haly na Chrenovej

Nitra 29. septembra (TASR) – Nitra začala koncom septembra s rekonštrukciou strechy tenisovej haly na Chrenovej. Dôvodom je jej zhoršujúci sa stav. Podľa vyjadrenia zhotoviteľa práce potrvajú približne 30 dní. Investícia vo výške viac ako 165 000 eur je hradená z rozpočtu mesta.



Do športoviska zateká na šiestich až deviatich miestach, v závislosti od intenzity zrážok. Podľa správcu hrozí znehodnotenie povrchu kurtov, ktorý bol vymenený pred dvoma rokmi, a zvyšuje sa aj riziko zranenia hráčov. „Ešte pred pár rokmi stačilo halu zatepliť, aby sa dala vykúriť a nevznikali v nej rosné body. No medzitým sa stav strechy zhoršil natoľko, že rekonštrukciu treba začať ňou,“ povedal viceprimátor Daniel Balko.



Radnica plánuje zmeny v tenisovej hale realizovať na etapy. V prvej fáze je to obnova strechy, v ďalšej príde na rad zateplenie. „Máme informácie od rodičov detí, ktoré sem chodia trénovať, aj od správcu areálu, že v hale často panujú nevyhovujúce teplotné podmienky. Postupnými krokmi a v rámci finančných možností zmeníme tenisovú halu k lepšiemu,” skonštatoval primátor Nitry Marek Hattas.