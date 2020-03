Nitra zatvára do odvolania mestský úrad, ruší svadby

Nitra 12. marca (TASR) – Mesto Nitra až do odvolania zatvára mestský úrad. „Rušia sa svadby, obmedzenia platia aj pre pohreby,“ informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. Opatrenia súvisia s ochranou obyvateľstva pred šíriacim sa novým koronavírusom. Mestský úrad zostane zatvorený od piatka 13. marca, svadby budú zrušené od budúceho týždňa až do odvolania. Pohrebné obrady v obradných miestnostiach budú obmedzené na maximálne 15 ľudí. „Vonku počet smútočných hostí obmedziť nedokážeme,“ uviedol Holúbek.



Radnica už v predchádzajúcich dňoch rozhodla o dočasnom zavretí všetkých mestských škôl, škôlok a detských jaslí. Napriek tomu, že mestský úrad vrátane podateľne, pokladnice a klientskeho centra zostane od piatka zatvorený pre verejnosť, zamestnanci budú v práci. Občania ich môžu v prípade potreby telefonicky či mailom kontaktovať ako v bežné pracovné dni. Do priestorov úradu sa dostanú klienti len pre zákonné dôvody a aj to len po telefonickej konzultácii. Tlačivá môžu odovzdávať do špeciálne zriadenej schránky. Turistické informačné centrum je k dispozícii na obvyklých telefonických kontaktoch a mailoch.