Nitra až do odvolania zatvorila svoje klientske centrum

Nitra 16. decembra (TASR) – Nitra od stredy zatvorila až do odvolania klientske centrum na mestskom úrade. Ako informoval magistrát, tento krok súvisí so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou.



Radnica zároveň zverejnila telefonický zoznam jednotlivých odborov úradu a vyzvala ľudí, aby sa svoje úradné záležitosti snažili vyriešiť telefonicky alebo mailom.



„Zamestnanci úradu sú riadne v práci. Mnohí však boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, viacerí sú v karanténe. Preto sa mestský úrad rozhodol pristúpiť k uzavretiu klientskeho centra. To bude opätovne otvorené podľa okolností,“ uviedol pre TASR hovorca mesta Tomáš Holúbek.