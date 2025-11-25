< sekcia Regióny
Nitra získala financie na revitalizáciu dvoch lokálnych parkov
Celková hodnota projektu revitalizácie dvoch parkov je vyčíslená na vyše 984.000 eur.
Autor TASR
Nitra 25. novembra (TASR) - Mesto Nitra získalo financie na revitalizáciu lokálnych parkov na Škultétyho a Jarmočnej ulici. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podporilo projekt sumou 842.000 eur z Programu Slovensko 2021 - 2027, informovalo ministerstvo.
Celková hodnota projektu revitalizácie dvoch parkov je vyčíslená na vyše 984.000 eur. Revitalizácia parku na Škultétyho ulici sa týka vnútrobloku, v ktorom sa nachádza pôvodné detské ihrisko, lavičky a zeleň s náletovými drevinami. Súčasťou projektu je okrem obnovy územia aj osadenie nových fitnes a workoutových prvkov pre dospelých a tínedžerov. Navrhnuté sú aj stojany na bicykle a mobiliár pre komunitné záhrady, potvrdil hovorca mesta Tomáš Holúbek.
Miestny park na Jarmočnej ulici dostane nové vybavenie v podobe lavičiek, stojanov na bicykle i altánku. Okrem toho tam pribudnú nové športoviská, workoutové prvky, stolný tenis a ihrisko na volejbal. Zámerom projektu je aj riešenie nových komunikácií a plôch na princípe vodozádržnosti.
