Mestská polícia v Nitre začne používať dron

Na snímke dron. Foto: TASR - Pavol Zachar

Autor TASR
Nitra 9. marca (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Nitre začne pri svojej činnosti využívať dron. Ako informovala na sociálnej sieti, na jeho obsluhu bolo vyškolených päť príslušníkov. Operátor dronu tak môže byť k dispozícii 24 hodín denne.

MsP plánuje nové zariadenie využívať najmä na zvýšenie bezpečnosti v Nitre. Dron bude využívaný najmä pri hľadaní osôb, predovšetkým v ťažkých a zarastených terénoch. „Jeho efektivita dokáže v takýchto prípadoch nahradiť desiatky príslušníkov,“ uviedla MsP.

Dron bude okrem toho slúžiť aj pri kontrole verejného poriadku na oslavách, zhromaždeniach, protestoch a iných mestských podujatiach. Môže sa tiež využívať ako prevencia proti krádežiam, poškodzovaní majetku a znečisťovaní verejného priestranstva, napríklad pri kontrolách v záhradkárskych oblastiach a pri kontrole areálov základných a materských škôl.

Podľa MsP je možné dron využívať aj pri kontrolách miest, kde často dochádza k vynášaniu nebezpečného odpadu a tvoreniu čiernych skládok. „Jeho použitie je možné aj v rôznych iných prípadoch a na rôznych miestach, kde zefektívni prácu našich príslušníkov,“ doplnila MsP.
