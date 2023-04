Mestská polícia v Nitre zápasí s nízkym počtom príslušníkov

Nitra 17. apríla (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Nitre dlhodobo zápasí s nedostatkom príslušníkov. Podľa náčelníka MsP Erika Duchoňa treba v priebehu tohto roka prijať minimálne päť nových pracovníkov a stabilizovať tých existujúcich.



Duchoň zároveň pripomenul, že akútnym problémom nitrianskej MsP začína byť aj vysoký priemerný vek jej príslušníkov. "Niektorí naši pochôdzkari sú už často prestarnutí a možno aj vyhorení. Je ťažké motivovať ľudí starších ako 50 alebo 60 rokov, aby naďalej na ulici vykonávali svoju činnosť tak, ako majú. Táto situácia je možno spôsobená aj tým, že nemáme také sociálne zabezpečenie ako Policajný zbor, ktorého príslušníci môžu po 25 rokoch služby odísť do výsluhového dôchodku," skonštatoval Duchoň.



Nádejou by podľa neho mohol byť nový zákon o mestskej polícii, ktorý by mal byť prijatý už v tomto roku. "Som členom komisie na Prezídiu Policajného zboru, ktorá pripomienkuje tvorbu nového zákona o činnosti mestskej polície. Tu bude možno aspoň čiastočne vyriešené aj personálne zabezpečenie mestských polícií. Verím, že by potom mohlo prísť aj k zníženiu priemerného veku jej príslušníkov," povedal Duchoň.



Podľa jeho slov je nedostatočné personálne zabezpečenie mestskej polície dlhodobým problémom, ktorý sa s nárastom jej povinností a kompetencií prehlbuje. "Musím konštatovať, že od roku 1991, keď v Nitre vznikla mestská polícia, máme stále v podstate rovnaký počet príslušníkov. Činnosti, ktoré nám pribudli, tomuto počtu nezodpovedajú. Kedysi sme nemali v meste kamerový systém, nemali sme spoplatnené parkovanie, teraz sa predpokladá, že budeme merať rýchlosť statickými radarmi... A policajtov nám nikto nepridáva. Potom naša činnosť pôsobí ako niečo nekoncepčné, akoby sme iba behali z miesta na miesto. Ale s tým nízkom počtom ľudí to inak nie je možné," zdôraznil Duchoň.



Podľa primátora Nitry Mareka Hattasa je činnosť mestskej polície mimoriadne dôležitá a mesto by na jej činnosť malo pamätať aj pri schvaľovaní svojho záverečného účtu a pri rozdeľovaní prípadného prebytku v hospodárení. "Chcem poďakovať príslušníkom mestskej polície za ich činnosť v roku 2022. Veď tam máme aj niekoľko zachránených životov, takže im vyslovujem veľké poďakovanie," dodal Hattas.