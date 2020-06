Mestské materské školy v Nitre otvoria v plnom režime

Nitra 15. júna (TASR) – Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra od stredy (17. 6.) otvoria pre všetky deti v plnom režime. Rozhodlo o tom vedenie mesta. Mestské materské školy v súčasnosti fungujú v obmedzenom režime, ktorý platí od opätovného otvorenia materských škôl po koronakríze na začiatku júna.



„Problémy pri opätovnom otvorení spôsobili opatrenia súvisiace s priestorovými podmienkami škôl a s počtom pracovníčok zaradených do rizikových skupín,“ informovalo o tom vedenie mesta.



Od začiatku júna sa do materských škôl vrátilo 1038 z celkového počtu 2634 detí. Počas týždňa nastúpilo do škôlok ďalších 174 detí. Deti boli rozdelené do 86 skupín. Záujem rodičov o umiestnenie detí v materských školách bol vyšší ako kapacitné možnosti zariadení pri splnení všetkých bezpečnostných kritérií.