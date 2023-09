Poslanci v Nitre odmietli rokovať o úvere na financovanie projektov EÚ

Nitra 21. septembra (TASR) - Mesto Nitra si zatiaľ nebude brať desaťmiliónový úver, ktorým chcelo prefinancovať meškajúce platby za projekty podporené z fondov Európskej únie (EÚ). Mestskí poslanci na svojom štvrtkovom zasadnutí odmietli o vzatí úveru diskutovať, keď neschválili zaradenie materiálu do programu zasadnutia.



Podľa radnice je úver potrebný na prefinancovanie faktúr, ktoré majú byť zaplatené z európskych fondov. "Platby z riadiacich orgánov však meškajú a mestu hrozí, že sa dostane do platobnej neschopnosti z omeškania. Keby si štát plnil povinnosti načas, nemuseli by sme byť v tejto situácii. Samotný úver nebude splatný zo zdrojov mesta, ale z európskych fondov, keď prídu na účet," vysvetlila Marta Belicová z mestského úradu.



Primátor Marek Hattas pripomenul, že problém nespôsobilo mesto, no riešiť ho musí. "Potrebujeme byť rozpočtovo krytí, aby sa nám nestalo, že nám budú firmy odchádzať zo stavieb, dostaneme sa do problémov a nakoniec budeme musieť vracať eurofondy," zdôraznil Hattas.



"Predovšetkým malé stavebné firmy majú problém s dlhým čakaním na uhradenie ich faktúr. Už nám odišiel jeden zhotoviteľ z vnútrobloku na Štúrovej ulici. Problémy však majú aj väčšie firmy, ktoré realizujú napríklad revitalizáciu hradného kopca, mestský park, či stavajú podchod pod Univerzitným mostom. Už nám posielajú listy s upozornením," doplnil primátora vedúci investičného odboru na mestskom úrade Jaroslav Jazvinský.



Viacerí mestskí poslanci argumentovali tým, že na rozhodnutie o prijatí desaťmiliónového úveru nemajú dostatok informácií. "Máme sa rozhodovať na základe hovoreného slova. Dajme si nejaký týždeň na prípravu podkladov na vyčíslenie nesplatených faktúr, aby sme mali čísla na stole, nech vieme koľko financií nám vlastne chýba," povedal mestský poslanec Štefan Štefek. "Navrhujeme zasadnutie mimoriadneho mestského zastupiteľstva týždeň po voľbách, ale aj s presnými údajmi a bez strašenia," doplnil ho poslanec Igor Kršiak.