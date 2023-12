Poslanci Nitry nerokovali o kreatívnom centre, mesto príde o milióny

Nitra 12. decembra (TASR) - Mesto Nitra bude musieť vrátiť viac ako 15,5 milióna eur, ktoré získalo z Európskej únie na výstavbu kreatívneho centra (KC). Uviedol to nitriansky primátor Marek Hattas potom, ako mestskí poslanci 11. decembra večer neotvorili mimoriadne rokovanie zastupiteľstva, ktoré malo rozhodnúť o financovaní projektu.



Na vybudovanie KC získalo mesto 15,5 milióna eur z európskych fondov. Jeho súčasťou je, okrem ďalších aktivít, aj rekonštrukcia architektonicky vzácnej budovy bývalého kina Palace a obnova štyroch historických objektov v niekdajších kasárňach pod Zoborom. V nich mali následne vzniknúť rôzne prevádzky kreatívneho priemyslu. Mesto doteraz za práce na KC vyplatilo viac ako päť miliónov eur. Do konca roka potrebuje zaplatiť ďalších deväť miliónov eur. Ak tak nespraví, príde o peniaze z dotácie. Radnica si preto chcela vziať preklenovací úver, ktorý sa splatí po nabehnutí financií z EÚ na účet mesta začiatkom roku 2024.



O úvere mali mestskí poslanci rozhodnúť na mimoriadnom zasadnutí 27. novembra. Nakoniec však neschválili ani program rokovania a o úvere nehlasovali. Väčšina z nich žiadala za svoj hlas ústupky od vedenia mesta. Okrem iného žiadali, aby im primátor dal priestor vo vedení mesta, odvolal prednostu mestského úradu i svojho poradcu. Verejnosť na ich konanie reagovala petíciou za zachovanie KC, ktorú podpísalo viac ako 3000 ľudí.



Skupina 18 poslancov v 31-člennom mestskom parlamente však 11. decembra opäť odmietla odsúhlasiť otvorenie aj druhej mimoriadnej schôdze zastupiteľstva. Podľa primátora pritom šlo o posledný termín, v ktorom sa mohlo rozhodnúť o vzatí preklenovacieho úveru. "Uznesenie nebolo prijaté, program rokovania nebol otvorený. Je to obrovská tragédia pre naše mesto, obrovská hanba. Vrátane úrokov zaplatíme z vlastnej kasy 16,5 milióna eur, aby sme zaplatili to, čo ste dnes dokonali," povedal Hattas poslancom.



Podľa poslanca Petra Oremusa (NEKA) môže za vzniknuté problémy práve primátor. "Vy ste spôsobili túto situáciu, nie my poslanci, ktorí sme tu vo väčšine. Občania by mali vedieť, že finančné prostriedky na KC boli schválené 18. novembra 2020, čiže tri roky dozadu. Stavebné práce ešte nie sú ukončené a finančne ste zatiaľ dokázali spracovať jednu tretinu projektu, teda päť miliónov eur. Ten projekt je na stole tri roky a za tri roky sme sa dopracovali k tomuto výsledku," odkázal primátorovi Oremus.



Podľa poslankyne Martiny Mojtovej (Tím Kraj Nitra) má dianie v nitrianskom mestskom zastupiteľstve ďaleko od politickej kultúry aj snahy o riešenie. "Skupina 18 poslancov si dala ultimátum, že ak primátor odvolá prednostu úradu, svojho poradcu a jedného viceprimátora, budú hlasovať za financovanie KC. Nám sa to nezdá v poriadku," skonštatovala.



V rokovacej sále sa zišli aj desiatky zástupcov kultúrnej obce, ktorí boli z rozhodnutia poslancov sklamaní. "Kreatívne centrum v Nitre chýba. Pätnásť miliónov sme dostali zadarmo na tácke od Európskej únie a teraz ich budem vracať a splácať dlhé roky," opýtala sa poslancov riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Darina Kárová. Budovy budú podľa nej stáť a chátrať. "Toto je úplná hanba," skonštatovala.