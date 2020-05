Mestský úrad v Nitre začína postupne sprístupňovať svoje pracoviská

Nitra 15. mája (TASR) – Nitrianska radnica uvoľní ďalšie z opatrení, ktoré sú zamerané proti šíreniu nového koronavírusu. Od pondelka 18. mája sa verejnosti sprístupnia ďalšie časti mestského úradu.



Ako informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek, sprístupní sa stavebný úrad i overovanie dokumentov. „Otvorené budú zatiaľ v obmedzenom čase v pracovné dni od 8. do 12. hodiny. Vstup bude cez hlavný vchod do budovy. Radnica žiada všetkých klientov, aby dodržiavali pokyny zamestnancov, ktorí budú vstupy na jednotlivé pracoviská regulovať. Rovnako tiež mesto vyžaduje dodržiavanie všetkých nevyhnutných hygienických opatrení,“ skonštatoval Holúbek.



Okrem stavebného úradu, pokladnice a overovania dokumentov už na radnici fungujú aj ďalšie pracoviská, tie však pracujú v obmedzenom režime. „Napríklad na matriku či evidenciu obyvateľov je nutné vopred zavolať a dohodnúť si stretnutie. Dokumenty určené do podateľne môžu klienti aj naďalej vhadzovať do škatule, ktorú sme osadili pred hlavnými dverami mestského úradu,“ dodal Holúbek.