Nitre sa občianske hliadky osvedčili, účinne pomáhali aj pri pandémii

Nitra 16. júna (TASR) – Nitrianskej radnici sa osvedčil projekt miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS). Mesto naň získalo nenávratný finančný príspevok, vďaka ktorému mohlo vytvoriť dve dvojčlenné hliadky z členov rómskej komunity.



Hliadky MOPS sú aktívne predovšetkým v lokalitách obývaných marginalizovanými skupinami. Podľa nitrianskeho primátora Mareka Hattasa sa zatiaľ osvedčili.



„Ukázalo sa nám, že spolupráca s občianskymi hliadkami a tiež ambasádorkou pre marginalizované komunity priniesla svoje ovocie hlavne na Borovej ulici, kde boli veľké problémy aj v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Ja si neviem predstaviť, ako by sme zvládali túto situáciu bez týchto posíl, ktoré nám pred časom prišli na mestský úrad,“ skonštatoval primátor.



Ako zdôraznil, nahromadené problémy s marginalizovanými komunitami a s bezpečnosťou v meste sa určite nepodarí vyriešiť hneď, postupnými krokmi sa však môžu časom eliminovať.



„Kriminalita je často spojená so sociálnym aspektom, takže my sa zameriavame aj na to, aby sme jej predchádzali. Je to oveľa lepšie, ako jej potom čeliť. Preto máme ambasádorku pre rómske komunity, máme občianske hliadky a takto sa snažíme postupovať krôčik po krôčiku. Aj naďalej sa chceme venovať jednotlivým lokalitám, ktoré sú v meste problematické,“ uviedol Hattas.



Hliadky MOPS podliehajú mestskej polícii, s ktorou úzko spolupracujú. „Vybraní kandidáti boli odborne teoreticky a prakticky vyškolení. V súčasnosti dohliadajú na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, upozorňujú na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie, kontrolujú spôsob trávenia voľného času detí a mládeže a vykonávajú množstvo ďalších činností.



Členovia MOPS zároveň vytvárajú pozitívne vzorce správania v marginalizovaných komunitách,“ zhodnotila prácu občianskych hliadok mestská polícia.