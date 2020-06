MHD v Nitre začína opäť premávať v štandardnom režime

Nitra 12. júna (TASR) – Od soboty (13. 6.) sa uvoľňujú opatrenia v autobusoch mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Nitre. Na uvoľnení opatrení, ktoré boli prijaté z bezpečnostných dôvodov v čase pandémie, sa dohodol dopravca Arriva Nitra s vedením mesta Nitra. Vo vozidlách sa už bude dať platiť hotovosťou a cestujúci si budú môcť kúpiť lístok u vodiča. „Opätovne bude umožnený nástup do vozidla prednými dverami. Ruší sa fyzická zábrana, znemožňujúca cestujúcim prístup do prednej časti vozidla,“ povedal koordinátor MHD Vladimír Šimko. Možnosť využívania platby čipovou kartou alebo SMS správou zostáva aj naďalej zachovaná.



Zastávky MHD budú obsluhované opäť v štandardnom režime. „Autobusy zastavia len vtedy, keď niekto vystupuje, nastupuje alebo ak nadbiehajú oproti cestovnému poriadku. Vystupujúci cestujúci budú opätovne musieť výstup včas signalizovať stlačením tlačidla,“ dodal Šimko. Zastávkami, kde nikto nevystupuje ani nenastupuje, budú autobusy znova prechádzať bez zastavenia. Obnovené zatiaľ nebude otváranie dverí tlačidlom. Ak vodič zastaví na zastávke na základe znamenia cestujúceho, otvoria sa všetky dvere vozidla. Od soboty opäť začne podľa cestovného poriadku premávať cyklobus na linke C35 do parku a na Zobor.



Ako upozornil Šimko, bezpečnostné opatrenia zostávajú aj naďalej v platnosti. „Autobusy pravidelne vetráme, umývame a dezinfikujeme. Na vybraných linkách sme zvýšili ponúkanú kapacitu a pripravujeme ďalšie opatrenia,“ potvrdil. Pre cestujúcich naďalej platí povinnosť mať nasadené rúško počas celej prepravy, odporúčané sú aj rukavice. Cestujúcim, ktorí majú možnosť časovej flexibility, odporúča dopravca zvážiť cestovanie prednostne v čase mimo prepravných špičiek.