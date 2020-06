Milovníci histórie môžu spoznať vzácne pamiatky Kostolianskej kotliny

Nitra 16. júna (TASR) – Spoznávanie historických objektov a archeologických lokalít ponúkne v sobotu 20. júna podujatie s názvom Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku. Akcia sa koná v rámci Európskych dní archeológie 2020. V spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, samosprávou a cirkvou ju organizuje Pamiatkový úrad SR.



Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku sa začnú pri včasnostredovekom Kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Ten verejnosti sprístupnia od 10. do 14. hodiny. „Každú celú hodinu sa uskutoční odborný výklad o obnove pamiatky a o jej vzácnych predrománskych maľbách v interiéri,“ oznámili organizátori.



Súčasťou náučnej prechádzky bude aj výstup na neďaleké hradisko Veľký Lysec i na blízky hrad Gýmeš. „Okrem informácií o zastávkach náučného chodníka sa účastníci dozvedia aj zaujímavosti o výskumoch v Kostolianskej kotline, o práci archeológov a pamiatkarov i o pútavej ceste nálezov do múzeí a učebníc histórie,“ informovali organizátori.



Myšlienka Európskych dní archeológie vznikla pôvodne vo Francúzsku a postupne sa rozšírila aj do iných krajín Európy. Cieľom podujatia je spropagovať a priblížiť prácu archeológov i samotné archeologické dedičstvo širokej verejnosti. Tento rok je národným koordinátorom podujatia na Slovensku Pamiatkový úrad SR. Európske dni archeológie 2020 sa budú konať od 19. do 21. júna vo viacerých historických pamiatkach, na archeologických náleziskách a v múzeách i v online priestore.