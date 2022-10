Nitra minie na energie do konca roka skoro dvojnásobok plánovanej sumy

Nitra 12. októbra (TASR) - Nitrianska radnica musela vo svojom tohtoročnom rozpočte takmer zdvojnásobiť sumu vyčlenenú na energie. Mesto plánovalo na tento účel minúť 2,3 milióna eur. Nakoniec budú platby za energie stáť Nitru viac ako štyri milióny eur.



Podľa vedúceho ekonomického odboru na mestskom úrade Ivana Daniša by táto suma mala do konca roka stačiť. "Je možné, že z nej ešte niečo aj ušetríme. Nevieme však odhadnúť budúci rok. Z hľadiska cien energií je to ťažšie, ako predpovedať počasie. Najprv musíme mať štátom deklarované, či budú pevné ceny a v akom druhu palív. Ak budeme poznať tieto ceny, tak potom budeme vedieť, čo nás čaká a budeme môcť zaviesť aj prípadné šetrenie," uviedol Daniš.



Radnica v súčasnosti hľadá spôsoby, ako čo najviac energií ušetriť. Úspory by sa však nemali výrazne dotknúť zariadení sociálnych služieb (ZSS) ani škôl. "My sme limitovaní zákonom. Keď sme sa informovali na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, tak nám potvrdili, že je presne stanovená teplota, ktorá v školách musí byť. V triedach je to minimálne 21 stupňov a na chodbách minimálne 15 stupňov. To sa nedá znížiť alebo regulovať," vysvetlila vedúca odboru školstva Mária Orságová.



Podľa energetika Ľudovíta Nagya bol na školách už v minulosti výrazný tlak na šetrenie. "Takže ten potenciál úspor sa výrazne vyčerpal. Teraz máme na výber už len obmedziť osvetlenie, čo však môže byť na úkor vyučovacieho procesu. Na znižovanie teploty nie je veľmi priestor," doplnil.



Podľa riaditeľky Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre Libuši Mušákovej v súčasnosti nie je nijako ohrozené vykurovanie v ZSS. "Od 1. januára sme zaradení do kategórie krehký odberateľ, takže by sme mali byť regulovaní. Nevieme, ako to bude. Zatiaľ kúrime bez problémov na 22 stupňov," uviedla Mušáková.



Na októbrovom rokovaní zastupiteľstva sa viacerí mestskí poslanci zamýšľali aj nad obmedzením verejného osvetlenia v uliciach Nitry. Podľa Nagya je táto možnosť reálna, magistrát si však pri vypínaní stĺpov verejného osvetlenia musí dávať pozor, aby neporušil platné normy. "Ak ich chceme dodržiavať, tak reálne nemáme veľký priestor na úspory. Keď si povieme, že normy dodržiavať nebudeme, môžeme takto šetriť, ale ak dôjde k nejakej nehode alebo mimoriadnej udalosti, tak sa budeme iba ťažko obhajovať," povedal Nagy.



Ako povedal prednosta mestského úradu Martin Horák, mesto si nemôže dovoliť porušovať platné predpisy. "Preto pripravujeme skôr zhasínanie dekoratívneho osvetlenia na pamiatkach a svetiel na obchvatoch a v extraviláne Nitry," doplnil.