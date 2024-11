Mládežnícky parlament v Nitre pripravuje vianočnú zbierku

Nitra 14. novembra (TASR) - Nitriansky mládežnícky parlament organizuje druhý ročník Vianočnej zbierky. Ako informoval, výťažok z nej pomôže tento rok zdravotne znevýhodneným deťom na Spojenej škole internátnej Červeňova v Nitre a organizácii Podaj mi ruku, ktorá pomáha rodinám a deťom v náročných životných situáciách.



Zbierka bude aj tento rok prebiehať na školách v Nitre. "Oslovené boli všetky základné a stredné školy, čoskoro zverejníme mená tých, ktoré sa do zbierky zapoja. Pripravujeme aj zoznam ďalších organizácií, do ktorých bude možné priniesť veci pre tých, ktorí to potrebujú," uviedli organizátori.



Ako pripomenuli, zapojiť sa môže každý, kto chce pomôcť iným. "Zbierame nepoškodené hračky, čisté a zachovalé oblečenie, spoločenské hry, maľovanky a školské potreby, detské knižky či kancelársky papier. Každý z nás má niečo, čo môže darovať, drobnosť, ktorú už nepotrebuje, ale niekomu inému môže priniesť veľkú radosť," doplnili organizátori.