Nitriansky mládežnícky parlament vytvoril kampaň proti šikane

Nitra 8. apríla (TASR) - Nitriansky mládežnícky parlament (NMP) vytvoril kampaň proti šikane na školách. Reagoval tak na zistenia prieskumu, podľa ktorého sa v školách v Nitre cíti bezpečne 53 percent detí.



Prieskum v rámci programu Planet Youth realizovalo mesto Nitra medzi žiakmi ôsmych a deviatych tried základných škôl a vybraných tried na osemročných gymnáziách. Podľa NMP je počet detí, ktoré sa v školskom prostredí cítia bezpečne, príliš nízky. „Dôvody sú rôzne. Môžu to byť konflikty s rovesníkmi či pedagógmi, pocit osamelosti alebo strach zo zlyhania, no jedným z najvážnejších problémov je šikana. Často si ju ani nevšimneme, pretože môže byť nielen hlasná a viditeľná, ale aj tichá a nenápadná,“ uviedli predstavitelia NMP.



Kampaň s mottom „Odvážny slovom. Neboj sa prehovoriť, neboj sa pomôcť.“ vytvoril mládežnícky parlament v spolupráci so študentmi Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. „Kampaň je tu pre každého. Pre tých, ktorí sa so šikanou stretávajú na vlastnej koži, aj pre tých, ktorí ju vidia okolo seba, no nevedia, ako zakročiť. Chceme žiakov povzbudiť, aby sa nebáli hovoriť o svojich pocitoch a keď je to potrebné, tak vyhľadali pomoc blízkych, učiteľov alebo psychológa. Na tejto ceste ich bude sprevádzať Dobroš, ktorý je symbolom odvahy pre všetkých,“ doplnil NMP.