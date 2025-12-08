< sekcia Regióny
Nitra modernizuje detské ihriská
Naposledy prešlo revitalizáciou ihrisko na Výstavnej ulici na sídlisku Chrenová.
Autor TASR
Nitra 8. decembra (TASR) - Mesto Nitra začalo s modernizáciou detských ihrísk. Ako informovala radnica, viaceré z nich dostanú nové herné prvky. Naposledy prešlo revitalizáciou ihrisko na Výstavnej ulici na sídlisku Chrenová. „Pribudla tu nová oblúková preliezačka a doplnili sme aj gumové zatrávňovacie rohože, aby bolo hranie ešte bezpečnejšie. V priebehu týždňa tu pribudne aj nová šmýkačka,“ uviedol primátor Marek Hattas.
Mesto okrem toho pracuje na obnove detského ihriska na sídlisku Klokočina na Novomestského ulici. „Na novinky sa môžu deti tešiť aj v lokalitách Ďurčanského, Lomnická. Nábrežie mládeže, Dlhá, Zvolenská, Čajkovského, Novomeského a Petzwalova ulica a tiež na Štefánikovej triede a Wilsonovom nábreží. Pribudnú herné prvky v retro edícii, oblúkové preliezačky s prvkami na šplhanie, hojdačky a šmýkačky,“ doplnil Hattas.
Mesto okrem toho pracuje na obnove detského ihriska na sídlisku Klokočina na Novomestského ulici. „Na novinky sa môžu deti tešiť aj v lokalitách Ďurčanského, Lomnická. Nábrežie mládeže, Dlhá, Zvolenská, Čajkovského, Novomeského a Petzwalova ulica a tiež na Štefánikovej triede a Wilsonovom nábreží. Pribudnú herné prvky v retro edícii, oblúkové preliezačky s prvkami na šplhanie, hojdačky a šmýkačky,“ doplnil Hattas.