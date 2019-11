Nitra možno zníži rozdiely v dani za psa

Nitra 11. novembra (TASR) – V Nitre by sa mala od budúceho roka zmeniť výška dane za psa. Na základe zmien, ktoré navrhuje radnica, sa má zvýšiť sadzba dane za psa žijúceho v rodinnom dome a znížiť poplatok za psa chovaného v bytoch.



Majitelia psov v bytoch v súčasnosti platia ročnú daň 50 eur, za psa v rodinnom dome jeho majiteľ zaplatí ročne sedem eur. Podľa radnice je v sadzbách príliš veľký rozdiel. „Poplatky sú aktuálne zle nastavené. Takáto cenotvorba nabáda mnohých obyvateľov bytoviek registrovať svoje psy špekulatívne v rodinných domoch,“ konštatuje v zdôvodnení návrhu magistrát. Ako dôkaz uvádza, že z 3500 psov v Nitre je iba 700 registrovaných v bytoch.



Mesto preto od nového roka navrhuje rozdiel v poplatkoch znížiť. Sadzba dane za psa v rodinnom dome by sa mala upraviť na 12 eur a v panelákoch na 35 eur. „Mnohí obyvatelia rodinných domov sa pýtajú, prečo sa im cena zvyšuje, keď ich pes je celé dni doma na dvore. Takýto argument však neobstojí. Každý správny 'psíčkar' chodieva so psom na prechádzky, a teda využíva aj priestranstvá v meste. Okrem toho sadzba dane za psa v dome patrila doteraz medzi najnižšie na Slovensku,“ argumentuje mesto. O konečnej výške poplatkov budú rozhodovať mestskí poslanci počas schvaľovania mestského rozpočtu.