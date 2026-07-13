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Na budove Divadla Andreja Bagara obnovia fasádu
Fasáda udovy DAB je v havarijnom stave už niekoľko rokov a postupne z nej začal odpadávať kamenný obklad.
Autor TASR
Nitra 13. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ukončil verejné obstarávanie na opravu fasády Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre. Ako sa konštatuje vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, celková vysúťažená cena diela s DPH dosiahne sumu 1.960.656,60 eura. Väčšina nákladov na projekt bude hradená z financií Európskej únie.
Fasáda budovy DAB je v havarijnom stave už niekoľko rokov a postupne z nej začal odpadávať kamenný obklad. Obnova fasády počíta s výmenou poškodených kamenných platní a kovových konštrukcií, ktoré obklad držia. Ich postupná korózia spôsobila, že sa obkladové kamenné dosky začali uvoľňovať.
Ako sa uvádza v zmluve o dielo, na miestach, kde je zrejmý posun či uvoľnenie kamenného obkladu budú prvky fasády rozobraté a skontrolovaná nosná oceľová konštrukcia. Poškodené či chýbajúce platne budú vymenené za nové z identického materiálu, farby a v tých istých rozmeroch. Projekt počíta aj s odstránením grafitov, sekundárnych náterov a tmelov, usadenín, machov a lišajníkov.
Obklad divadla bude chrániť aj nový antigrafity náter, ktorý zabezpečí, že sa nové nápisy nebudú vsakovať do hĺbky kameňa a budú ľahko odstrániteľné. Celková hydrofobizácia kameňa zabráni vsakovaniu zrážkovej vody a atmosférickej vlhkosti. Biocídna ochrana kameňa zabráni opätovnému výkvetu plesní, machov a lišajníkov.
Budova DAB stojí na Svätoplukovom námestí v centre Nitry. Do prevádzky bola uvedená v roku 1992. „Monumentálny objekt je situovaný v centrálnej časti mestskej pamiatkovej zóny Nitra, má osem nadzemných a dve podzemné podlažia,“ pripomenul NSK.
Fasáda budovy DAB je v havarijnom stave už niekoľko rokov a postupne z nej začal odpadávať kamenný obklad. Obnova fasády počíta s výmenou poškodených kamenných platní a kovových konštrukcií, ktoré obklad držia. Ich postupná korózia spôsobila, že sa obkladové kamenné dosky začali uvoľňovať.
Ako sa uvádza v zmluve o dielo, na miestach, kde je zrejmý posun či uvoľnenie kamenného obkladu budú prvky fasády rozobraté a skontrolovaná nosná oceľová konštrukcia. Poškodené či chýbajúce platne budú vymenené za nové z identického materiálu, farby a v tých istých rozmeroch. Projekt počíta aj s odstránením grafitov, sekundárnych náterov a tmelov, usadenín, machov a lišajníkov.
Obklad divadla bude chrániť aj nový antigrafity náter, ktorý zabezpečí, že sa nové nápisy nebudú vsakovať do hĺbky kameňa a budú ľahko odstrániteľné. Celková hydrofobizácia kameňa zabráni vsakovaniu zrážkovej vody a atmosférickej vlhkosti. Biocídna ochrana kameňa zabráni opätovnému výkvetu plesní, machov a lišajníkov.
Budova DAB stojí na Svätoplukovom námestí v centre Nitry. Do prevádzky bola uvedená v roku 1992. „Monumentálny objekt je situovaný v centrálnej časti mestskej pamiatkovej zóny Nitra, má osem nadzemných a dve podzemné podlažia,“ pripomenul NSK.