Na ceste R1 v smere do Trnavy sa vytvárajú kilometrové kolóny áut

Voľný pohyb osôb je od 8. do 13. apríla 2020 na Slovensku obmedzený. Zakázané je aj uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Rozhodla o tom vláda v rámci rozšírenia opatrení počas núdzového stavu. Obmedzenie má zabrániť masovému navštevovaniu sa počas veľkonočných sviatkov, a tým riziku zvrátenia doterajšej pozitívnej tendencie minimalizácie šírenia nového koronavírusu na Slovensku. Voľný pohyb osôb je od 8. do 13. apríla 2020 na Slovensku obmedzený. Zakázané je aj uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Rozhodla o tom vláda v rámci rozšírenia opatrení počas núdzového stavu. Obmedzenie má zabrániť masovému navštevovaniu sa počas veľkonočných sviatkov, a tým riziku zvrátenia doterajšej pozitívnej tendencie minimalizácie šírenia nového koronavírusu na Slovensku. Na snímke kolóny áut počas kontroly pri diaľnici R1 smerom z Nitry do Trnavy pri obci Šoporňa v stredu 8. apríla 2020.