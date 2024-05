Na jar pribudli v Nitre nové včelie úle

Nitra 3. mája (TASR) - Nezisková organizácia (NO) Zoborské včely v posledných týždňoch rozmiestnila v Nitre viaceré úle. "Mestské včelstvá sa tak tento rok opäť rozrastú, uvidíme, ako sa im bude dariť," uviedli členovia NO.



Dva nové úle sú v centre mesta, na streche budovy Starého divadla Karola Spišáka. Ďalšie dve včelstvá sú umiestnené v priemyselnom parku, v areáli jedného z podnikov. "A nezabúdame ani na mestskú včelnicu v bývalých kasárňach pod Zoborom, ktorú sa nám podarilo založiť koncom minulého roka v spolupráci s mestom Nitra," pripomenuli členovia NO.



Ako doplnili, nové včelnice sú umiestnené v úplne odlišných prostrediach. "Sami sme zvedaví, ako sa bude včielkam dariť a akú starostlivosť budú potrebovať, aby prosperovali. Tešíme sa na novú skúsenosť s mestským včelárením," dodala NO.