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Nitra: Na mestských slávnostiach sa stretnú Cyrilovia a Metodovia
Ako uviedlo Turistické informačné centrum (TIC) Nitra, cieľom akcie je zorganizovať stretnutie nositeľov mien Cyril a Metod z celého Slovenska aj zo zahraničia.
Autor TASR
Nitra 5. júna (TASR) - V Nitre sa 5. júla bude konať veľké Stretnutie Cyrilov a Metodov. Podujatie sa koná pri príležitosti slovenského štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda a mestských osláv Nitra, milá Nitra, ktorých súčasťou sú aj Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti.
Ako uviedlo Turistické informačné centrum (TIC) Nitra, cieľom akcie je zorganizovať stretnutie nositeľov mien Cyril a Metod z celého Slovenska aj zo zahraničia. „Bude to oslava mien, ktoré zmenili naše dejiny. Pozývame všetky generácie nositeľov týchto mien na unikátne stretnutie pod Nitrianskym hradom, kde sa pokúsime o oficiálny zápis do Knihy slovenských rekordov. Toto výnimočné stretnutie spája Cyrilo-metodskú cestu s menovcami z celého sveta,“ priblížilo TIC Nitra.
Krajská organizácia cestovného ruchu už na svojom profile na sociálnej sieti zverejnila formulár, prostredníctvom ktorého sa nositelia mien Metod a Cyril môžu na podujatie zaregistrovať.
Stretnutie Cyrilov a Metodov je súčasťou celomestských osláv Nitra, milá Nitra, ktoré sa konajú od 3. do 5. júla. Ich súčasťou sú desiatky podujatí zameraných predovšetkým na dejiny Veľkej Moravy. Slávnosti ponúknu aj množstvo turistických aktivít, kultúrnych vystúpení a festivalov v centre Nitry i na Nitrianskom hrade.
Ako uviedlo Turistické informačné centrum (TIC) Nitra, cieľom akcie je zorganizovať stretnutie nositeľov mien Cyril a Metod z celého Slovenska aj zo zahraničia. „Bude to oslava mien, ktoré zmenili naše dejiny. Pozývame všetky generácie nositeľov týchto mien na unikátne stretnutie pod Nitrianskym hradom, kde sa pokúsime o oficiálny zápis do Knihy slovenských rekordov. Toto výnimočné stretnutie spája Cyrilo-metodskú cestu s menovcami z celého sveta,“ priblížilo TIC Nitra.
Krajská organizácia cestovného ruchu už na svojom profile na sociálnej sieti zverejnila formulár, prostredníctvom ktorého sa nositelia mien Metod a Cyril môžu na podujatie zaregistrovať.
Stretnutie Cyrilov a Metodov je súčasťou celomestských osláv Nitra, milá Nitra, ktoré sa konajú od 3. do 5. júla. Ich súčasťou sú desiatky podujatí zameraných predovšetkým na dejiny Veľkej Moravy. Slávnosti ponúknu aj množstvo turistických aktivít, kultúrnych vystúpení a festivalov v centre Nitry i na Nitrianskom hrade.