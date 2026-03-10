< sekcia Regióny
Na Párovskej ulici v Nitre pribudne siedmy Kameň zmiznutých
Prvý pamätný kameň bol v Nitre osadený v roku 2017 na Kamennej ulici.
Autor TASR
Nitra 10. marca (TASR) - Pamiatke obetí holokaustu bude venované pietne podujatie v Nitre, ktoré sa uskutoční v utorok 24. marca. Jeho súčasťou bude osadenie Kameňov zmiznutých (Stolpersteine), ktoré budú pripomínať členov rodiny Mauskopf - Hermana Shmuela Mauskopfa a jeho syna Tibora Yakova Mauskopfa. Kamene budú symbolicky uložené pred domom na Párovskej ulici, v ktorom rodina pred vojnou žila, informovala radnica.
Rodina Mauskopf patrila k početnej židovskej komunite v meste. Herman Shmuel Mauskopf, obchodník s textilom, žil v Nitre so svojou manželkou Magdalenou Leah a štyrmi synmi. Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa ich osudy tragicky rozdelili. Leah zomrela počas vojny na rakovinu a je pochovaná na nitrianskom židovskom cintoríne.
Herman a jeho syn Tibor boli v roku 1942 deportovaní do koncentračného tábora Mauthausen. Tibor bol prevezený do tábora Ebensee, kde 14. marca 1945 zomrel. Osud Hermana po prevoze do tábora Gusen zostáva nejasný. Tábor Gusen pravdepodobne prežil, neexistujú však žiadne dôkazy o jeho ďalšom pohybe alebo smrti.
Dvaja mladší synovia, Ezra a Reuven, sa ukrývali u Márie Minárovej v Lužiankach a vojnu prežili. Najstarší syn Leo sa chvíľu skrýval v Drážovciach, ale chytili ho. Bol deportovaný cez Sereď do koncentračného tábora.
Kamene zmiznutých (Stolpersteine) sú mosadzné dlažobné kocky, ktoré nesú meno obete, dátum narodenia a jej osud. Vytvoril ich nemecký umelec Günter Demnig a od roku 1992 sú postupne osádzané po celej Európe pred posledné dobrovoľné bydliská prenasledovaných ľudí. Ide o najväčší decentralizovaný pamätník na svete.
Prvý pamätný kameň bol v Nitre osadený v roku 2017 na Kamennej ulici. Odvtedy pribudli kamene na ďalších miestach a pripomínajú konkrétne mená a osudy obetí holokaustu. Doteraz bolo v Nitre osadených šesť Stolpersteine na troch adresách.
