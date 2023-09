Slovenská poľnohospodárska univerzita otvorila nový akademický rok

Nitra 19. septembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre otvorila nový akademický rok 2023/24. Do prvých ročníkov sa na šiestich fakultách zapísalo takmer 1200 študentov, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.



Rektorka Klaudia Halászová označila za jednu z priorít univerzity zavedenie celouniverzitného vnútorného systému kvality. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na univerzite posudzovala pracovná skupina Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. "Všetky fakulty a univerzitné pracoviská boli súčasťou hodnotiaceho procesu a pevne veríme, že sme ho úspešne zvládli," povedala rektorka.



Podľa slov Halászovej SPU pokračuje v budovaní infraštruktúry nevyhnutnej pre zaradenie do európskej siete výskumných infraštruktúr. V tomto roku je to dobudovanie špecializovaného pracoviska Výskumného centra AgroBioTech - Potravinového inkubátora, dokončujú sa stavebné práce Kreatívneho centra na podporu kreatívneho priemyslu a pokračujú práce na budovaní Environmentálneho centra, kde spolu s Botanickou záhradou vznikne unikátny priestor na popularizáciu klimatických tém.



Finišuje projekt úpravy zelených plôch univerzitného areálu s budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ktorý zahŕňa takmer 15.000 štvorcových metrov. Do konca roka 2023 budú v areáli SPU v rámci projektu BIO:VCEL:IN na zhruba dvoch hektároch založené biodiverzitné lúky s ukážkovou zbierkou kvitnúcich lúčnych spoločenstiev na Slovensku, povedala Halászová.



V rámci modernizácie infraštruktúry SPU dokončila rekonštrukciu Študentského domova Antona Bernoláka, ako aj univerzitného bazéna. Okrem modernizácie týchto objektov bolo hlavným cieľom zníženie ich energetickej náročnosti.