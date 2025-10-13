Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
Nitra na svojom najnovšom cintoríne spúšťa pilotný ekologický projekt

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Zachar

V rámci ekologických opatrení uvažuje magistrát o zriadení kompostoviska priamo v areáli cintorína.

Autor TASR
Nitra 13. októbra (TASR) - Mesto Nitra začína na cintoríne Selenec testovať nové ekologické opatrenia. Ako uviedla radnica, začne sa tu so separovaným zberom zeleného odpadu a neskôr pribudne triedenie skla, elektroodpadu či vosku.

Selenec je najnovším nitrianskym cintorínom, do užívania ho odovzdali pred štyrmi rokmi. „Preto sa stane pilotným miestom pre ekologické riešenia. Tie sú súčasťou projektu s názvom Cintoríny priateľské k prírode a k ľuďom. Jeho cieľom je prinášať nové udržateľné prístupy do správy cintorínov - od triedenia odpadu až po šetrnejší manažment zelene a vody,“ uviedol mestský úrad.

V rámci ekologických opatrení uvažuje magistrát o zriadení kompostoviska priamo v areáli cintorína. „Zlepšiť by sa malo aj vodné hospodárstvo, takže by na Selenci mohla pribudnúť nádrž na zadržiavanie dažďovej vody. Cieľom projektu je, aby sa aj nitrianske cintoríny stali miestami pokoja, úcty a rešpektu. Nielen k zosnulým, ale aj k prírode,“ doplnila radnica.
