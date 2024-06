Na Univerzite tretieho veku v Nitre sa vzdelával aj 90-ročný študent

Nitra 5. júna (TASR) - Celkovo 24 absolventov Univerzity tretieho veku pri Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre si prevezme osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu. Študovali tri vzdelávacie programy - Náboženstvo včera a dnes, Anglický jazyk pre začiatočníkov a Anglický jazyk pre mierne pokročilých, informovala Mária Ivančíková z Oddelenia vzdelávania UKF.



Prvý alebo druhý ročník Univerzity tretieho veku pri UKF ukončilo v tomto akademickom roku 214 seniorov, ktorí sa vzdelávajú v desiatich vzdelávacích programoch. Do vysokoškolských lavíc zasadli nielen obyvatelia Nitry a blízkeho okolia, ale aj seniorskí študenti zo vzdialenejších kútov Slovenska. V minulosti sa v programe Ľudové remeslá vzdelával aj vyše 90-ročný študent, momentálne sú najstaršími 80-roční frekventanti.



Frekventanti programov Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, Digitálna fotografia a kamera a Ľudové remeslá pripravujú výstavu svojich prác. Vernisáž sa uskutoční v utorok 11. júna v Galérii Univerzum na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre na Dražovskej. Výstava potrvá do 30. júna.



Vzdelávanie na Univerzite tretieho veku pri UKF je určené tým, ktorí majú záujem rozšíriť si, prehĺbiť a doplniť oblasť poznania či praktických zručností. Podmienkou prijatia je dosiahnutie minimálnej vekovej hranice 50 rokov a maturitná skúška. V budúcom akademickom roku budú môcť záujemcovia študovať 12 vzdelávacích programov na štyroch fakultách UKF. Prihlášky môžu zasielať do konca augusta, upozornila Ivančíková.