Na Vašinovej ulici v Nitre vzniká nový park

Nitra 11. októbra (TASR) - Na Vašinovej ulici v Nitre v týchto dňoch vzniká nový park. Práce sa tu začali už v lete, keď tu bola vyčistená zelená plocha a ošetrené dreviny.



Ako informovala radnica, v súčasnosti sú už odstránené staré herné prvky, lavičky a oplotenie. "V rámci revitalizácie zelene boli vysadené nové stromy a kríky. Do konca októbra tu založíme nové kvetinové záhony a zasejeme trávnik," uviedol mestský úrad.



Postupne tu pribudne aj nové pieskovisko, lanová dráha, preliezačky, ihrisko pre petang, betónový stôl na stolný tenis i šachový stôl so šachovnicou. "V novom parku bude aj telocvičňa v prírode, nové lavičky, záhradné kreslá, piknikové sedenie, stojany na bicykle i nádoby na odpad. Areál parku bude čiastočne ohradený pletivom a čiastočne živým plotom," doplnila radnica.



Práce sú naplánované do konca októbra. Celkové náklady na revitalizáciu parku sú takmer 93.000 eur. "Na túto revitalizáciu sme získali nenávratný finančný príspevok vo výške 95 percent z oprávnených nákladov, zvyšok hradíme z rozpočtu mesta," uviedol magistrát.