Nitra na vianočnom osvetlení šetriť nebude, náklady sú minimálne

Nitra 20. novembra (TASR) – Mesto Nitra nebude šetriť na tohtoročnom vianočnom osvetlení centra mesta ani jednotlivých mestských častí. Hovorca mesta Tomáš Holúbek odhadol náklady na vianočné osvetlenie počas celého jeho trvania maximálne na tisíc eur. "Máme úsporné LED osvetlenie, takže náklady na vianočné osvetlenie sú aj vzhľadom na jeho rozsah minimálne. Nejde o sumu, ktorú by sme nevedeli pokryť z rozpočtu mesta," povedal.



Úsporné opatrenia sa však dotkli vianočnej výzdoby, ktorá zostane rovnaká ako v minulom roku. "Nenakupovali sme žiadne nové vianočné dekoratívne prvky. Mierne ušetríme aj na predvianočnom programe, najmä tým, že zapájame vo väčšej miere ako po minulé roky žiakov umeleckej školy," potvrdil hovorca.



Väčšiu úsporu energií, ako by mesto dosiahlo redukciou vianočného osvetlenia, si sľubuje od vypnutia vonkajšieho dekoratívneho osvetlenia dominánt mesta s výnimkou Nitrianskeho hradu a Dražovského kostolíka. "Ročná spotreba je približne 184 megawatthodín. Úspora za polovicu októbra predstavuje zhruba deväť megawatthodín, za celý november to bude 19 megawatthodín a za december 20,5 megawatthodín. Malo by ísť o značnú úsporu, keďže mesto ročne minie na verejné osvetlenie 470.000 eur," skonštatoval Holúbek.



Adventné trhy sa v Nitre začnú 25. novembra a potrvajú do 23. decembra. Predajcovia majú možnosť predĺžiť predaj až do 6. januára 2023, uviedol mestský úrad. Do vianočného mestečka bolo schválených 34 predajcov.