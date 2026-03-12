< sekcia Regióny
Na vrchole Pyramída nad Nitrou pribudol kamerový systém
Autor TASR
Nitra 12. marca (TASR) - Na vrchole Pyramída nad Nitrou pribudol kamerový systém. Ako informovala Nitrianska komunitná nadácia (NKN), projekt zrealizoval Zoborský skrášľovací spolok.
Kamerový systém má okrem snímania obrazu zabudované aj počítadlo návštevnosti. „Slúži tak ako preventívny nástroj proti vandalizmu a zároveň aj zdroj cenných dát o tom, koľko ľudí toto miesto navštevuje. Získané údaje budú využívané pri tvorbe štatistík o návštevnosti a môžu sa stať dôležitým podkladom pre plánovanie ďalšieho rozvoja lokality,“ pripomenula NKN.
Pyramída je súčasťou tribečského pohoria. Ako výrazná dominanta na Nitrou priťahuje množstvo návštevníkov. „Okrem krásnych výhľadov ponúka aj nové atrakcie, ako sú via ferrata Zobor či obľúbený fotopoint. S rastúcou návštevnosťou sa však objavujú aj problémy s vandalmi, ktorí poškodzujú informačné tabule, mobiliár, prípadne okolie znečisťujú odpadkami. V prípade zaznamenania takéhoto podnetu je informovaný strážca prírody, ktorý v lokalite dlhodobo pôsobí a môže operatívne zasiahnuť,“ doplnila NKN.
