Na výstavisku Agrokomplex sa začal veľtrh Caravan Bike Travel 2026
Autor TASR
Nitra 27. februára (TASR) - Na nitrianskom výstavisku Agrokomplex sa v piatok začal veľtrh zameraný na cestovanie a aktívne trávenie voľného času v prírode Caravan Bike Travel 2026. Ako informovali usporiadatelia, piaty ročník podujatia bude do 1. marca.
Výstava je zameraná na karavaning, aktívny cestovný ruch, šport, rodiny a regionálnu turistiku. „Ide o najväčší cestovateľský a outdoor veľtrh na Slovensku s celodenným programom pre deti aj dospelých. Ponúka karavany, adventure, gastro a inšpiráciu na nové cesty,“ uviedli organizátori.
Výstava Caravan ponúka výber karavanov a obytných vozidiel. Travel zóna zasa ponúka inšpiráciu, nápady a tipy na výlety, roadtripy, dovolenky, slovenské aj zahraničné destinácie. Súčasťou sú tiež prednášky a skúsenosti cestovateľov. Podujatie ponúka aj gastronomické zážitky i prednášky, rozprávanie a skúsenosti z ciest.
„Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu Caravan Bike Travel 2026 je aj účasť festivalu Cestou necestou, ktorý je najväčším na Slovensku,“ doplnili usporiadatelia.
